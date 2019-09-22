РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В Ледовом дворце «Витязь» Подольска показали праздничный видеоклип на песню «Добрый вечер, город мой», посвященную 238-й годовщине образования Подольска и Подольского уезда, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Ежегодный праздничный вечер «Подольск: одна у нас история любви», посвященный 238-й годовщине образования Подольска и Подольского уезда, проходит в Ледовом дворце «Витязь».

Мероприятие посвящено 90-летию Московской области, Году театра в России, 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, юбилеям предприятий, работающих в округе и 238-й годовщине образования Подольска и Подольского уезда. В преддверии праздника молодые исполнители округа подготовили творческий подарок - видеоклип на песню «Добрый вечер, город мой» на музыку Евгения Хавтана, который показали на большом экране в Ледовом дворце в рамках праздничного концерта.

На сцене Ледового дворца также выступят заслуженная артистка России Ольга Кормухина, певица Полина Гагарина и другие.