РИАМО - 23 сен. Очередной осенний запуск бесплатной образовательно-тренировочной программы «SOTKA: 100-дневный воркаут» состоится в понедельник, данная программа уже объединила свыше 350 тысяч человек из 61 страны мира, говорится в сообщении пресс-службы авторов проекта.

«SOTKA: 100-дневный воркаут» – это программа для тех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм. Мы собрали информацию более чем из тысячи источников, начиная со школьных учебников по биологии, химии и физике и заканчивая самыми свежими публикациями в зарубежных научных журналах. Обработали, структурировали и представили в виде 100-дневного образовательного курса. Все, что нужно сделать участникам - применить эти знания», - отмечается в сообщении.

Основу программы составляют ежедневные инфопосты, содержащие в себе всю необходимую новичкам информацию и отвечающие на самые частые вопросы. Дополнительно к этому участники выполняют небольшие тренировочные комплексы, состоящие из таких упражнений, как подтягивания, отжимания, приседания. Особенностью программы является то, что заниматься по ней может любой человек вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки.

Благодаря участию в программе люди не только приобретают красивое тело, но также меняют свой образ жизни и мышление, начиная видеть вокруг только лучшее.

«Это больше чем просто тренировки. Это стиль жизни, способ мышления, настоящая философия. Поэтому с каждым годом нас становится все больше. Каждый новый успех мотивирует десятки новых участников», - подчеркнули авторы курса.

В 2019 году организаторы программы запустили англоязычную версию приложения «SOTKA: 100-дневный воркаут». Теперь, помимо российского AppStore, приложение доступно в 30 странах мира.