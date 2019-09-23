РИАМО - 23 сен. В доме правительства Московской области в понедельник пройдет торжественная церемония вручения сертификатов соципотеки 40 врачам, всего за 2019 год свидетельства получили 160 врачам с учетом этого вручения, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В мероприятии примут участие министр жилищной политики Московской области Инна Федотова и министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

«Врачи-участники программы: шесть специалистов из Химок, пять – из Одинцова, три – из Долгопрудного, два – из Коломны, два – из Красногорска, два – из Балашихи, два – из Королева, а также специалисты из Ступина, Наро-Фоминска, Ленинского округа, Пушкина, Клина, Сергиева Посада, Раменского, Истры, Реутова, Мытищ, Дмитровского округа, Люберец, Электростали, Щелкова», - отмечается в сообщении.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Ее участникам предоставляется возможность самостоятельно выбирать жилье в пределах муниципалитета, в котором они работают, или в граничащих с ним муниципалитетах Подмосковья.

При этом правительство региона возмещает полную стоимость приобретаемого жилья, а участник программы платит только начисленные проценты по кредиту. Участие в программе принимают учителя, воспитатели, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры и врачи.