РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Глава Подольска Николай Пестов присвоил звание «Почетный гражданин городского округа» директору предприятия «Водоканал» Михаилу Семину на торжественном вечере в Ледовом дворце «Витязь», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Ежегодный праздничный вечер «Подольск: одна у нас история любви», посвященный 238-й годовщине образования Подольска и Подольского уезда, начался в Ледовом дворце «Витязь» в 16:00. В программе принимают участие ведущие творческие коллективы округа и звезды российской эстрады. Открылось мероприятие гимном Подмосковья в исполнении детского хора. Поприветствовал гостей праздника глава округа.

«Городской округ Подольск развивается, в нем появляются новые школы, поликлиники, благоустраиваются дворы. Конечно, имеются и проблемы, но в праздник хотелось бы говорить больше о достижениях. Праздничные мероприятия, посвященные 238-й годовщине образования Подольска и Подольского уезда, проходят на протяжении двух дней и сегодня традиционно будем чествовать выдающихся жителей округа», - сказал Пестов.

Глава округа присвоил звание «Почетный гражданин городского округа Подольск» директору предприятия «Водоканал» Михаилу Семину, наградил почетным знаком «За верность Подольску» председателя первичной организации ветеранов «Зеленовский» Элеонору Анисимову, заведующего детским садом №40 «Капелька» Ирину Кошеленко и других.

Медалью «За безупречную службу» первой степени наградили учителя русского языка гимназии имени Подольских курсантов Людмилу Зуеву, медаль «За безупречную службу» второй степени вручили тренеру по легкой атлетике СШОР «Лидер» Сергею Гринько, а медалью «За безупречную службу» третьей степени наградили преподавателя школы фольклорного искусства «Моя Русь» Владимира Недорослева.