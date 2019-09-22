РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 сен. В подмосковных Люберцах прошла очередная парковая тренировка, в рамках которой участники показали приемы карате, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

В парке «Наташинские пруды» 21 сентября состоялось очередное совместное мероприятие проекта РОО «РосМолСпорт МО» и МУ «Парк культуры и отдыха» «Парковый спорт».

«Посетители парка увидели зрелищные показательные выступления по карате от спортивного клуба «БУДО-Искра», во время, которых юные воспитанники клуба ударом руки ломали доски», – сказал Агаджанян.

Он добавил, что затем для всех желающих организовали открытую тренировку. Сам Агаджанян показал силовой экстремальный номер, во время которого свернул в трубочку стальную совковую лопату.

«Всего в спортивно-развлекательном мероприятии приняло участие более 100 человек», – подытожил Агаджанян.