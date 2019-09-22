РИАМО - 22 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об усадьбах в Подмосковье, которые связаны с прославленным русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным.
«Мы все знаем «пушкинские места» в Москве и Петербурге. Но у поэта было немало любимых мест в России, и многие из них в Подмосковье. В Больших Вяземах поэт бывал в гостях у князей Голицыных. В Захарове маленький Пушкин проводил лето. Усадьбой владела его бабушка Мария Ганнибал», – написал Воробьев в Instagram.
Он отметил, что в Архангельское поэт приезжал к известному дипломату и меценату Николаю Юсупову: «Ступив за твой порог, я вдруг переношусь во дни Екатерины...». В Остафьеве навещал друга – литератора Петра Вяземского, а в Яропольце гостил у тещи.
«Все усадьбы можно увидеть и послушать рассказы об Александре Сергеевиче», – дополнил губернатор.
Он также выложил в аккаунте фотографии всех пяти усадеб Подмосковья, в которых бывал знаменитый русский поэт.
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Мы все знаем «пушкинские места» в Москве и Петербурге. Но у поэта было немало любимых мест в России, и многие из них в Подмосковье: 📍В Больших Вязёмах поэт бывал в гостях у князей Голицыных. 📍В Захарово маленький Пушкин проводил лето. Усадьбой владела его бабушка Мария Ганнибал. 📍В Архангельское приезжал к известному дипломату и меценату Николаю Юсупову: «Ступив за твой порог, я вдруг переношусь во дни Екатерины...». 📍В Остафьево навещал друга - литератора Петра Вяземского. 📍А в Яропольце гостил у тёщи. Все усадьбы можно увидеть и послушать рассказы об Александре Сергеевиче. #литературноеподмосковье
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