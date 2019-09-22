РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске в воскресенье начался праздничный вечер, посвященный 238-й годовщине образования городского округа, мероприятие началось с просмотра поздравительного видеообращения губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Ежегодный праздничный вечер «Подольск: одна у нас история любви», посвященный 238-й годовщине образования муниципалитета, открылся в Ледовом дворце «Витязь» в 16:00. В программе принимают участие ведущие творческие коллективы округа и звезды российской эстрады. Перед началом мероприятия собравшиеся посмотрели поздравительный видеоролик от губернатора Подмосковья.

«Подольск – это город-труженик, который вписал свою страницу в историю Великой Победы. Он продолжает развиваться и сегодня: мы строим новые школы, поликлиники. Наша цель – сделать городской округ безопасным и комфортным для проживания. Желаю всем горожанам здоровья, удачи и идти только вперед», – заявил в обращении Воробьев.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава округа Николай Пестов.

«Выражаю благодарность жителям округа за поддержку и неравнодушное отношение ко всему, что происходит в округе. Поздравляю ветеранов с праздником и желаю всего самого наилучшего», – подчеркнул он.