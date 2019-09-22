РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 сен. Спортсмен из подмосковных Люберец Сергей Агаджанян в рамках сплит-номера надул до разрыва семь медицинских грелок подряд, сообщил «РИАМО в Люберцах» член правления РОО «РосМолСпорт МО» Алексей Черкасов.

«Спортсмен из Люберец, председатель РОО «РосМолСпорт МО» Сергей Агаджанян в рамках подготовки к установке рекорда Гиннесса на открытом кубке Европы по жимовому двоеборью и его отдельным движениям в спорткомплксе МВА города Москвы выполнил сложный сплит-номер. В его рамках он надул до разрыва подряд семь медицинских грелок», - сказал Черкасов.

Он добавил, что Агаджаняну ассистировал в выполнении сложного сплит-номера лидер РОО «РосМолСпорт МО», член правления ОД «Русский характер» Игорь Ковров.

По его словам, установка рекорда Гиннесса запланирована на май, как завершающий этап патриотического флешмоба РОО «РосМолСпорт МО». В рамках установки рекорда он надует до разрыва 20 медицинских грелок.