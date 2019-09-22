РИАМО - 22 сен. В воскресенье пользователи социальных сетей Московского региона делились фотографиями и видео града и снега, прошедшего в столице и области.

Град и мокрый снег прошли в некоторых районах Москвы и округах области в воскресенье. Этой ночью в регионе ожидаются заморозки.

«Осень – это сочетание весны и зимы. Первое фото – наглядное подтверждение. Снова начинаются одуванчики, а вокруг уже град, почти снег. Яркое весеннее теплое солнце, а внизу по ногам уже мороз», – подписала выложенный снимок anna_yufkina в Instagram.

moryshko.lenivoe из Химок написала, что в округе град и поинтересовалась как погода у других.

«Три в одном: дождь, снег, град. 22.09.2019. Нормальная погода для конца сентября», – отметила tatianagolovki под видео с непогодой из окна машины на Новорижском шоссе.

Пользователь roman1987 под видеороликом с градом в столице уточнил, что это, видимо, какая-то альтернативная Москва, так как у него в районе града не было.

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