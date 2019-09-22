РИАМО - 22 сен. В воскресенье состоялся седьмой Московский марафон, в этом году на забег официально зарегистрировались 33 тысячи участников из 85 стран, это рекордный показатель за все время проведения соревнования, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«До финиша добрались 26 тысяч бегунов, из них около половины преодолели классическую марафонскую дистанцию (42 километра 195 метров). Победителями стали Искандер Ядгаров и Марина Ковалева», – говорится в сообщении.

В соревновательную программу также вошел десятикилометровый забег. Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья прошел заезд на спортивных колясках и хендбайках – велосипедах с ручным приводом.

На протяжении маршрута организовали 15 пунктов питания, для марафонцев подготовили 24 тонны фруктов и 130 литров воды.

В 2018 году Московский марафон стал квалификационным забегом перед чемпионатом мира по марафону в возрастных группах. Он пройдет весной 2020 года в рамках Virgin Money London Marathon.

Впервые марафон в Москве провели в 2013 году, с тех пор он стал ежегодным. За это время количество участников увеличилось с пяти до более чем 30 тысяч, из них около 10% – бегуны из зарубежных стран.