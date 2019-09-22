РИАМО - 22 сен. Возгорание произошло в доме в деревне Насадкино Дмитровского городского округа, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 11:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Насадкино.

«В 13:44 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.