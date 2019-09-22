РИАМО - 22 сен. На следующей неделе, 24 сентября, в Москву придет ясная погода без осадков, но с заморозками, сообщает ТАСС.

«Завтра (23 сентября – ред.) осадков уже не прогнозируем в Москве, по области еще возможны местами небольшие, но завтра еще день ветреный - порывы до 18 метров в секунду, а начиная с послезавтра, со вторника, уже Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков», - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в это же время в столицу могут прийти ночные заморозки. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса всю рабочую неделю. Днем воздух будет прогреваться до плюс 10 градусов.

В конце предстоящей недели погода будет преобладать антициклональная, то есть атмосферное давление будет высоким. Также прогнозируется без существенных осадков.

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