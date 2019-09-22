РИАМО - 22 сен. На территории Московской области прогнозируют заморозки в ночь на 23 сентября, в регион придет арктический воздух, сообщается на сайте «Метеоновости».

Атлантический циклон уходит на Урал, открывая дорогу арктическому воздуху. Московская область в ночь на воскресенье оказалась в теплом секторе циклона, поэтому обошлось без заморозков.

«В ночь на понедельник заморозки разной интенсивности от минус 1 до минус 3 градусов будут наблюдаться в Северо-Западном районе (Европейской России – ред.). <…> Не исключены заморозки ближайшей ночью и в Московской области», - говорится в сообщении.

Также на подмосковных дорогах к утру 23 сентября может появиться слабая гололедица. Автомобилистам порекомендовали быть внимательнее в пути.

В некоторых регионах Центральной России может появиться временный снежный покров, который, тем не менее, к полудню 23 сентября растает.

Предварительный прогноз погоды в РФ на отопительный период>>