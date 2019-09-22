РИАМО - 22 сен. Загоревшееся здание на улице Электрофикации в Люберцах тушили свыше 40 пожарных, возгорание ликвидировано, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 09:52 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Люберцы, улица Электрофикации.

«В 12:45 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: 14 единиц техники, 42 человека, в том числе от МЧС: шесть единиц техник, 20 человек», – говорится в сообщении.