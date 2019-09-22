РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 сен. Глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков в своем Instagram-аккаунте выразил благодарность участникам акции «Наш лес. Посади свое дерево» в муниципалитете.

Ежегодная массовая экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» прошла 21 сентября во всех муниципалитетах региона. Акция проходит в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Всем городом приняли участие в общеобластной акции «Наш лес. Посади свое дерево». Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня», – написал Булгаков.

Он добавил, что посадку начали с Кузьминского лесопарка.

Всего в Котельниках было организовано 12 площадок – во дворах, возле образовательных учреждений и вдоль оживленных трасс. В частности, возле Новорязанского шоссе высадили 30 красных кленов.