РИАМО - 22 сен. В доме правительства Подмосковья 25 сентября пройдет совещание руководства региона с представителями бизнеса, проведет встречу зампред правительства Московской области Вадим Хромов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«25 сентября 2019 года в 15:00 руководство Московской области организует очередное совещание с представителями бизнеса. Встречу проведет заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов», - говорится в сообщении

Мероприятие пройдет в здании дома правительства региона по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, зал приемов, минус первый этаж.

Зарегистрироваться на встречу можно до 10:00 23 сентября по ссылке.

На сайте правительства Московской области будет организована прямая трансляция со встречи руководства региона с представителями бизнеса.