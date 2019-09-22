Очередной, седьмой по счету, Московский марафон подошел к концу. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал его самым зрелищным беговым событием в России. Марафон включал в себя классическую дистанцию 42 километра 195 метров, а также десятикилометровый забег. Пользователи соцсетей не остались в стороне от такого масштабного мероприятия и активно делились впечатлениями со своими подписчиками.

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«Невозможно не бежать, когда все бегут», - заметил пользователь aivanyuta.

Для ukhvatova этот забег стал дебютным.

А erokhindmitryy бросил себе вызов уже в 55-й раз!

likakashirina удалось преодолеть утреннее притяжение теплой кровати, о чем она ни разу не пожалела.

Одним из главных героев марафона стала... погода! «Было все: и солнце, и дождь, и снег, и шквалистый ветер))) не хватало только падения метеорита!))», - заметил пользователь denkaluz.

А пользователь kalebro не испугался ни снега, ни зноя, ни проливного дождика.

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Не все отважились остаться один на один с многокилометровой дистанцией, но почему бы не поддержать друзей?

«О чем теперь мечтать еще?», - задается вопросом пользовательница lutcher.

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В седьмом Московском марафоне приняли участие порядка 30 тысяч человек из 85 стран мира.