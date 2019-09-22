РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Воспитанник спортивной школы Подольска Михаил Сверчков победил в соревнованиях по дзюдо в Серпухове, сообщается в группе «МУ СШ «Весна» в соцсети «ВКонтакте».

В Серпухове 21 сентября прошли соревнования «Кубок Серпуховского Кремля» по дзюдо, посвященные памяти Романа Катасонова.

«Воспитанники спортивной школы «Весна» Подольска Михаил Сверчков и Гасан Исмайлов успешно выступили на этом турнире в весовой категории «До 81 килограмма». Сверчков занял первое место, а Исмайлов завоевал бронзовую медаль», – говорится в сообщении.