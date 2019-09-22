РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В подмосковном Подольске по Юбилейной улице планируют открыть сквозное движение после устранения недостатков, сообщила «РИАМО в Подольске» активистка Мария Романова.

Глава городского округа Подольск Николай Пестов в воскресенье встретился с жителями микрорайона и обсудил с ними беспокоящие их вопросы, связанные с безопасностью движения автотранспорта и пешеходов. Глава поручил профильным подразделениям администрации в десятидневный срок доработать вопросы безопасной эксплуатации данного участка улицы и подъездных дорог, ведущих к частному сектору, обеспечить нанесение необходимой разметки и установки дорожных знаков.

«Мы надеемся, что в ближайшее время, после устранения всех недочетов, данная дорога откроется»,- сказала Романова.

Она отметила, что жители ждут данного проезда и надеются, что новая дорога улучшит транспортную ситуацию в округе и уменьшит количество пробок.