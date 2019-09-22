РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 сен. На стадионе «Торпедо» в подмосковных Люберцах стартовал исторический матч между легендами московского «Спартака» и командой люберецких ветеранов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Встреча приурочена к 30-летию первого товарищеского матча между командами «Торгмаш» Люберец и «Спартак» Москвы. 7 октября 1989 года встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу спартаковцев. Накануне, 6 октября, «Торгмаш» выиграл первенство РСФСР, выйдя во вторую лигу Советского Союза.

«Сегодня историческое событие - как и 30 лет назад встретились легенды «Спартака» и Люберец. Желаю честной и захватывающей игры», - сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

Матч продлится до 16:00. Вход на игру бесплатный.

«Приглашаем всех жителей посмотреть уникальную игру», - заключил Ружицкий.