РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 сен. В честь празднования Дня без автомобиля в городском округе Домодедово состоялся велопарад, до начала мероприятия для участников гонки провели инструктаж по технике безопасности, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Старт состоялся на площади 30-летия Победы. Перед заездом инспектор ДПС провел инструктаж по безопасности. На протяжении всего маршрута участников сопровождали волонтеры, машины ДПС и скорой помощи.

«Я вас поздравляю с этим праздником чистоты, любви, спорта. Очень хорошо, что вы стремитесь делать ваш город чистым и спортивным. С праздником вас!» – сказал представитель министерства экологии Московской области Александр Жуленков.

На финише все зарегистрировавшиеся велосипедисты смогли принять участие в лотерее. Главный приз – велосипед – достался участнику Александру Парфенову.

День без автомобиля отмечается во всем мире 22 сентября.