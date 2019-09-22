РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 сен. Временно исполняющий полномочия главы Дзержинского Людмила Иванова в своем Instagram-аккаунте поблагодарила всех, кто участвовал в акции «Наш лес. Посади свое дерево» в городском округе.

Ежегодная массовая экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» прошла 21 сентября во всех муниципалитетах региона. Акция проходит в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Благодарю всех, кто участвовал в акции. Добавил счастья и для будущих поколений жителей, и каждому из нас», – написала Иванова.

Она добавила, что в Дзержинском посадили саженцы клена, рябины, кизильника, липы. Всего в городе было девять организованных площадок.