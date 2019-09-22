РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В Подольске в воскресенье спортсмены округа подтянутся 238 раз в честь годовщины со дня основания муниципалитета, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В воскресенье, 22 сентября в 15:00 в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Смирнова, дом 7, состоится открытый турнир по воздушно-силовой атлетике (воркауту), посвященный 238-летию со дня основания города Подольска и образования Подольского уезда. Главной темой мероприятия станет «заруба» по подтягиваниям в рамках Всемирного дня подтягиваний, для победы необходимо будет выполнить 238 подтягиваний – по числу лет Подольска», – говорится в сообщении.

Кроме того, в программе будут соревнования по фристайлу, мастер-класс от команды «Podolsk Worcout», выполнение нормативов «Прорыв к здоровью».