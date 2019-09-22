РИАМО – 22 сен. Московский марафон за семь лет проведения стал самым зрелищным беговым событием в России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«За семь лет Московский марафон стал самым заметным беговым событием в стране. Появилось целое сообщество людей, которые готовятся к нему круглый год. Принять участие легко», – написал градоначальник в своем аккаунте в Instagram.
Собянин уточнил, что начинать подготовку к масштабному беговому мероприятию следует постепенно.
«Но начинать надо с малого - с 5-километровых забегов, постепенно приближаясь к марафонской дистанции», – дополнил мэр столицы.
Победителем Московского марафона в этом году стал житель столицы Искандер Яндгаров, он пробежал дистанцию за 2 часа 18 минут и 2 секунды. Среди женщин первое место у Марины Кульковой из Омска (02:29:26).
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За семь лет #Московскиймарафон стал самым заметным беговым событием в стране. Появилось целое сообщество людей, которые готовятся к нему круглый год. Принять участие легко. Но начинать надо с малого - с 5-км забегов, постепенно приближаясь к марафонской дистанции.
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