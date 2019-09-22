РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Глава Подольска Николай Пестов наградил благодарственными письмами четырех активистов микрорайона Климовск за активное участие в жизни округа, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В микрорайоне Климовск в воскресенье состоялось открытие детской площадки, построенной по программе губернатора Московской области «Наше Подмосковье», на Театральной улице. В рамках мероприятия глава округа Пестов торжественно вручил благодарственные письма и подарки четырем активистам микрорайона.

«Спасибо вам за результативную общественную работу на благо городского округа Подольск и микрорайона Климовск», – заявил Пестов.

В ходе программы были награждены: председатель совета многоквартирного дома №16 на улице Советская Оксана Трофимова; активистка Луиза Колесникова; председатель совета дома №25 на улице Ленина Людмила Мельникова и председатель совета дома №22 на проспекте 50 лет Октября Галина Никитина.

Также в рамках торжественной части Пестов вручил подарки и самым маленьким участникам мероприятия.