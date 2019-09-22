РИАМО – 22 сен. Тепло появилось почти в 2,9 тысячи социальных учреждений Москвы с начала отопительного сезона, сообщается в Twitter-аккаунте ПАО «МОЭСК».

«По состоянию на 08:00 воскресенья тепло подано в 2877 объекта социальной сферы. В том числе 1172 здания школ, 965 – детских садов, 560 – больниц и 156 – поликлиник. Работы по подключению продолжаются», – говорится в сообщении.

Отопительный сезон стартовал в Москве 20 сентября.

По закону решение о досрочном включении отопления принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже восьми градусов.

В ПАО «МОЭК» призвали в случае обнаружения неисправностей обращаться на горячую линию по номеру: 8 (495) 539-59-59. Также можно оставить заявление на интернет-сайте «МОЭК Онлайн» по ссылке.

По теме включения отопления можно обратиться на круглосуточную городскую горячую линию: 8 (800) 100-23-29.