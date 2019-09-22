РИАМО – 22 сен. На автобусной остановке в новой Москве бомж избил девушку и похитил у нее золотую цепочку с крестом, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В полицию обратилась девушка 1999 года рождения, работающая продавцом, с заявлением о том, что на автобусной остановке около торгово-развлекательного центра в поселении Сосенское на 21-м километре Калужского шоссе, неизвестный руками нанес ей несколько ударов в область лица, похитил золотую цепочку с крестом, скрылся.

«Материальный ущерб составил около 5 тысяч рублей. Девушка с переломом костей носа и ушибами мягких тканей лица обращалась в медучреждение, после оказания помощи отпущена», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позднее на той же автобусной остановке полицейские задержали гражданина 1976 года рождения, безработного, без определенного места жительства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, резюмировал представитель пресс-службы.