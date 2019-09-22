РИАМО – 22 сен. В столице 20% территории занято промзонами, и большую их часть нужно реконструировать, за счет этого может увеличиться поток туристов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Реконструкция заброшенных территорий делает Москву более привлекательной для туристов. В этом году именно в российской столице прошла 23-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Мэр уточнил, что число туристов в Москве продолжает увеличиваться.

«В этом году мы видим еще больший рост туризма. И я думаю, что мы уверенно перевалим за 24 миллиона туристов в год. Это большая, просто огромная цифра. И в экономике города около 120 миллиардов рублей только городского дохода», – сказал Собянин в программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Он пояснил, что при реконструкции старых промышленных зон нужно ориентироваться на комплексное освоение и развитие этих территорий, чтобы они превращались в ухоженные городские микрорайоны.

Градоначальник дополнил, что, если подняться над Москвой, видно, что она вся разорвана огромными кусками старых промышленных территорий. Это не означает, что все их надо реорганизовывать, но больше, чем половине требуется реорганизация.

Собянин подчеркнул, что во время реконструкции промзоны «ЗИЛ» было создано 60 тысяч рабочих мест. До реорганизации здесь была всего одна тысяча людей, которые дорабатывали на умирающем производстве.

Около 70% заброшенных промышленных территорий Москвы либо уже реконструируется, либо по ним ведется проектная работа и разрабатывается градостроительная документация.

Самый крупный проект – реорганизация бывшей промзоны «ЗИЛ». Здесь строится большой жилой квартал, возводится самая крупная в России школа на 2,5 тысячи учеников, развивается транспортная инфраструктура и проводится благоустройство. Один из объектов, который станет символом не только этого района, но и всей Москвы, – большой крытый тематический парк развлечений «Остров мечты».

Еще одна промышленная территория, которую ждет реорганизация, – Бадаевский завод. Планируется, что здесь сохранят исторические здания, а новые впишут в окружающую застройку. Проект реорганизации сейчас разрабатывается.

Также Москва поддерживает перспективные предприятия. Компании, у которых есть статус промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента, получают налоговые льготы. Это позволяет им вкладывать больше средств в развитие, наращивать объемы производства, расширять рынки сбыта продукции.