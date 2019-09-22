РИАМО - 22 сен. Победителем Московского марафона стал житель столицы Искандер Яндгаров, он пробежал дистанцию за 2 часа 18 минут и 2 секунды, следует из данных на сайте соревнований.

Второе место у москвича Алексея Реункова (02:18:11), третьим стал Михаил Кульков из Ханты-Мансийска (02:18:29).

Среди женщин первое место у Марины Кульковой из Омска (02:29:26). Второй пришла Луиза Дмитриева из Гатчины, третьей стала Людмила Лебедева из Йошкар-Олы.

На трассе марафона работают несколько пунктов питания. Бегуны могут получить там воду и напитки, подкрепиться бананами и апельсинами. Также на маршруте работают медицинские пункты и волонтеры.