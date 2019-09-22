РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Глава Подольска Николай Пестов торжественно открыл губернаторскую площадку на Театральной улице в микрорайоне Климовск в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В микрорайоне Климовск в воскресенье состоялось открытие детской площадки, построенной по программе губернатора Московской области «Наше Подмосковье», на Театральной улице. Всего за последние пять лет в микрорайоне было благоустроено более 30 дворов, и данная работа будет продолжена.

«Помню, как с жителями микрорайона весной мы обсуждали строительство на Театральной улице новой детской площадки и сегодня данное решение реализовано. Это губернаторская площадка: город подготовил основание, а правительство Московской области оснастило содержанием. Я надеюсь, что данная площадка понравится детям и полюбится ими. Позвольте поздравить всех горожан с годовщиной 238-летия со дня основания Подольска и образования Подольского уезда», – сказал Пестов.

Среди почетных гостей был депутат Мособлдумы Павел Максимович, который также поздравил горожан с открытием еще одной детской площадки и пожелал им всего самого наилучшего.

Помимо этого, в воскресенье откроется еще одна детская площадка по программе «Наше Подмосковье» на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск.