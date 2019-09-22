РИАМО – 22 сен. В Москве в компании «МОЭСК» введен режим повышенный готовности из-за прогнозируемого шквалистого ветра и мокрого снега в городе, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы предприятия.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в компании введен режим повышенной готовности», – сказал собеседник агентства.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья и Москвы о дожде и мокром снеге в воскресенье, с 09:00 до 20:00 порывы ветра могут достигнуть 17-22 метров в секунду.