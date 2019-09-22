РИАМО - 22 сен. Футбольных болельщиков предупредили, что на станциях столичного метрополитена возле стадионов «ВТБ Арена» и «ВЭБ-Арена» могут ввести ограничения на вход и выход из-за матчей между «Динамо» и «Сочи», ЦСКА и «Краснодар», сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

«Сегодня сразу два футбольных матча: «Динамо» и «Сочи» играют в 14:00 на «ВТБ Арене» (станции метро «Динамо» и «Петровский парк» (8А, 11), а ЦСКА и «Краснодар» встретятся в 19:00 на «ВЭБ-Арене» (станции метро «ЦСКА» (8А, 11), «Сокол», «Полежаевская» и МЦК «Зорге»)», – говорится в сообщении.

По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к этим стадионам, возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Болельщикам рекомендовали быть внимательнее и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.

Билеты на обратную поездку в метро посоветовали приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матчей. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.