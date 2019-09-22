РИАМО – 22 сен. У безработного похитили элитную иномарку стоимостью порядка 8,5 миллионов рублей с территории неохраняемой парковки на Щелковском шоссе в столице, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в службу «02» из службы «112» поступило сообщение об угоне автомобиля по адресу: Щелковское шоссе, дом 68.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с территории неохраняемой парковки по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля BMW Х6М. Владелец – мужчина 1986 года рождения, неработающий», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 8,5 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, дополнил представитель пресс-службы.