РИАМО - 22 сен. На улице Электрофикации в Люберцах загорелось задние, возгорание тушат более 40 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«22 сентября в 09:52 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, улица Электрофикации. Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении.

Возгорание тушат 14 единиц техники, 42 человека, в том числе от МЧС: шесть единиц техники, 20 человек.