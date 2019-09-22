РИАМО – 22 сен. Движение на улицах столицы будут открывать по мере прохождения колонны участников Московского марафона, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения правительства столицы.

«Московский марафон в самом разгаре. Участники бегут по улице Серафимовича. По мере прохождения колонны движение будет открываться», – говорится в сообщении.

В столице в воскресенье проводят Московский марафон. В связи с этим в городе закрыты для движения улица Лужники, Лужнецкая набережная, улица Хамовнический Вал, Смоленская улица, Новодевичья набережная, Саввинская набережная, Ростовская набережная, Смоленская набережная, улица 1905 года, улица Красная Пресня, улица Баррикандная, Новинский бульвар, улица Крымский Вал, Калужская площадь, улица Большая Якиманка и другие.