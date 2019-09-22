РИАМО – 22 сен. Неизвестные сильно избили двух мужчин около одного из магазинов на Волоколамском шоссе в столице, одного из пострадавших доставили в реанимацию, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он отметил, что в полицию поступило сообщение от граждан о ножевом ранении по адресу: Волоколамское шоссе, дом 96, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что около магазина по указанному адресу трое неизвестных подошли к гражданам 1989 и 1988 годов рождения, потребовали передать им денежные средства и сотовые телефоны, после чего между ними произошла драка, в результате которой неизвестные причинили мужчинам телесные повреждения, открыто похитили у них три сотовых телефона, 500 рублей, скрылись», – сказал собеседник агентства.

Одного из пострадавших с колото-резаным ранением левой руки госпитализировали в реанимацию, другой мужчина был отпущен с незначительными повреждениями.

По данному факту проводится проверка, дополнил представитель пресс-службы.

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