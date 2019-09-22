РИАМО – 22 сен. Территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО) подготовили развлекательную программу, с 23 по 27 сентября москвичей ждут концерты, мастер-классы, кулинарные конкурсы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В филиале «Бирюлево Западное» территориального центра социального обслуживания «Чертаново» (Медынская улица, дом 11А) 23 сентября в 14:00 начнется концерт «До свидания, лето». Здесь выступит музыкальная группа «Ретро со знаком качества» под руководством Валентины Лукиной», – говорится в сообщении.

В ТЦСО «Зеленоградский» (Зеленоград, корпус 2014) 23 сентября в 12:00 выступит ансамбль «Серебряные голоса». Зрителей ждут народные танцы и песни под баян.

Для гостей филиала «Алтуфьевский» ТЦСО «Бибирево» (Путевой проезд, дом 20, корпус 2) 24 сентября проведут музыкально-творческий вечер «Судьба, жизнь и творчество Микаэла Таривердиева», посвященный памяти советского композитора.

«В филиале «Рязанский» территориального центра социального обслуживания «Кузьминки» (Зеленодольская улица, дом 4) 24 сентября состоится шоу-программа «Рябиновые бусы». Посетители познакомятся с историей Рябинника – осеннего праздника – и послушают музыкальные произведения. Начало в 13:30», – дополняется в материале.

В филиале «Нагатино-Садовники» ТЦСО «Коломенское» (проспект Андропова, дом 58А) 24 сентября в 16:00 отметят День шарлотки и осенних пирогов. В программу войдут танцевальные и вокальные номера с элементами русского фольклора, хороводы, викторины и мастер-классы.

А в филиале «Даниловский» ТЦСО «Коломенское» (улица Серпуховский Вал, дом 11) 25 сентября в 15:00 отпразднуют Всемирный день мечты. Посетителей ждут конкурсы, мастер-классы и выступление детской студии «Содружество».

Также филиал «Савеловский» ТЦСО «Беговой» (1-я Хуторская улица, дом 5А) 26 сентября проведет для жителей района экскурсию в Академический Малый театр. Участники познакомятся с исторической экспозицией и узнают тайны закулисья. Начало в 13:30.

27 сентября ТЦСО «Царицынский» (улица Веселая, дом 11) проведет марафон урожая «Осенние забавы». Посетителей ждут песни, танцы, кулинарные конкурсы и мастер-классы на осеннюю тематику. На них можно будет смастерить изделия из природных материалов и съедобные экспонаты из овощей и фруктов. Праздник начнется в 14:00.

В ТЦСО «Солнцево» (Боровское шоссе, дом 2А, корпус 2) 27 сентября в 13:00 проведут программу «Здравствуй осень!». Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, на которых научат создавать осенние сувениры и открытки в разных техниках декоративно-прикладного творчества.

Филиал «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский» (Зеленоград, корпус 1124) 27 сентября отметит Международный день туризма. Участники программы «Охотники за удачей» пройдут специально подготовленную полосу препятствий, узнают о правилах поведения на природе, а также научатся ориентироваться на местности. Начало в 11:00.