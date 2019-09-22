РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 сен. Во дворе дома №5 на площади Дмитрия Донского в Дзержинском открыли новую детскую площадку по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщила временно исполняющий полномочия главы городского округа Людмила Иванова.

«Во дворе дома №5 на площади Дмитрия Донского – радость. Мы открыли детскую губернаторскую площадку. Этого события нетерпеливо ждали маленькие жители близлежащих домов. Некоторые даже пробирались сквозь ограду и пытались играть на ней ещё во время установки», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что администрации было важно благоустроить территорию рядом.

По словам Ивановой, в 2019 году в Дзержинском была запланирована установка одной губернаторской площадки. В итоге установили еще три.