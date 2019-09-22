РИАМО – 22 сен. Неизвестный проломил безработной женщине голову и похитил у нее банковские карты и мобильный телефон в Басманном районе столицы, пострадавшей оказали помощь медики, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Днем 21 сентября в полицию поступило сообщение от граждан о нанесении тяжких телесных повреждений по адресу: переулок Огородная Слобода, 10.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в подъезде дома по указанному адресу на лестничной площадке третьего этажа неизвестный неустановленным предметом нанес удар по голове гражданке 1982 года рождения, неработающей, открыто похитил у нее сотовый телефон, банковские карты, скрылся», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 18 тысяч рублей.

Пострадавшая нарядом скорой помощи доставлена в медучреждение. У нее диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушибленная рана головы. Опросу женщина не подлежит.

По данному факту возбуждено уголовное дело, заключил представитель пресс-службы.