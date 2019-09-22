РИАМО - 22 сен. Девочка-подросток из Абхазии, пропавшая после прилета в столичный аэропорт Внуково, нашлась, сообщается в группе «Милиция Абхазии» в Facebook.

Ранее в Москве велся розыск 14-летней Эрики Кварчия, которая 18 сентября прилетела в Москву рейсом Самара – Внуково и больше на связь не выходила.

«Большое спасибо всем, кто остался неравнодушным и принял участие в поиске Эрики Кварчия. Девочка в полном порядке и доставлена родителям», – говорится в сообщении.

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