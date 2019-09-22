РИАМО – 22 сен. Жителей Москвы и Подмосковья на следующей неделе ожидает солнечная и холодная погода без осадков, ночью температура воздуха будет опускаться до отрицательных значений, а в дневные часы не превысит плюс 10 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Ситуация такова, что погода будет улучшаться, то есть прекратятся осадки, погода будет преимущественно солнечной. Но будет прохладно, в дневные часы менее 10 градусов, преимущественно плюс 7-9 градусов», – сказал Синенков.

Он отметил, что ночью температура воздуха в среду и четверг опустится до минус 1-3 градусов в Москве, по области от 0 до минус 4 градусов.

«В конце недели погода будет преобладать антициклональная, то есть атмосферное давление будет высоким. Без существенных осадков. Температура, как я уже сказал, в этих пределах сохранится», – подчеркнул Синенков.