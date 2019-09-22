РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В Подольске установили пролет надземного пешеходного перехода на Старосимферопольском шоссе, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На Старосимферопольском шоссе в Подольске 21 сентября начался монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода.

«В подмосковном Подольске установлен пролет надземного пешеходного перехода на Старосимферопольском шоссе», – говорится в сообщении.

Длина пролетного строения составит 46 метров, габариты сооружения – 3 на 2,3 метра. Конструкция перехода опирается на две опоры, оборудованные лестницами и подъемными платформами для доступа маломобильных групп населения.

Завершить строительство объекта планируют в октябре.