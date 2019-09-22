РИАМО – 22 сен. В России могут упразднить обязательный призыв на военную службу, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», – заявил Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец», опубликованном в воскресенье.

По мнению главы Минобороны, в любом суверенном государстве помимо действующих военных—профессионалов должен быть мобилизационный резерв из граждан.

«За счет такого резерва в случае угрозы начала войны можно достаточно быстро усиливать Вооруженные силы. Для формирования такого резерва организуется военная подготовка мужского населения», – разъяснил министр.

Шойгу подчеркнул, что мобилизация дает «ощущение причастности к защите своей страны».

«А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет», – уверен он.

Министр дополнил, что российская армия «и дальше будет неизбежно профессионализироваться». Он заверил, что в недалеком будущем баланс будет еще сильнее меняться в сторону профессионалов.

В России с 1 сентября внесли изменения в правила призыва на военную службу. Отныне призывники могут отказаться от отсрочки. Также военную службу могут покинуть некоторые солдаты-срочники, призванные на нее до 1 сентября 2019 года, если основания для этого появились во время нахождения в части.