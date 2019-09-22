РИАМО – 22 сен. На берегу Головинского канала в столице 28 сентября пройдет фестиваль малых рек, гостей ждут ярмарки, выступления музыкантов, игры, мастер-классы, беговые экскурсии и множество других развлечений, а завершится праздник фейерверком, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Главная задача фестиваля – напомнить, что чистая река рядом с домом может служить своего рода посредником между природой, городским пространством и человеком, помочь обновить экосистему района и создать дружелюбную и экологичную среду для жителей.

«Водоем вполне может стать основой идентичности района, важнейшим звеном в экосистеме жилого пространства в широком смысле этого слова: квартира - дом - соседи - двор - сообщество», – говорится в сообщении.

На берегу канала будут созданы современные пространства для самопрезентации – от интерактивных досок объявлений до поп-ап проектов районных спортшкол и творческих кружков. Это поможет жителям больше узнать о новых возможностях прямо рядом с домом.

На площадке фестиваля будут работать игровые пространства, маркет моды и бижутерии, принт-маркет «Вкус бумаги», музыкальный аттракцион Playtronica.

Кроме того, в программе – архитектурные мастер-классы, выступления музыкантов на станции метро «Войковская», граффити-джем ведущих уличных художников Москвы, прогулки по району и исторические велоэкскурсии.