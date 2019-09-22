РИАМО - 22 сен. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности продлили на 24 сентября из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение на территории Московской области и столицы действует до 22:00 24 сентября.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Смоленской и Ивановской областей.

В Московском регионе 24 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет от минус 1 до плюс 1 градуса, днем – плюс 7-9 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, западный.