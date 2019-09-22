РИАМО - 22 сен. В районе села Николо-Урюпино городского округа Красногорск идет некрупный град, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Также на улице отмечаются сильный ветер и дождь.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о дожде и мокром снеге в воскресенье, с 09:00 до 20:00 порывы ветра могут достигнуть 17-22 метров в секунду.

Ожидается облачная погода, временами осадки преимущественно в виде дождя. Максимальная температура воздуха в области – 3-8 градусов. Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами 17-22 метра в секунду.