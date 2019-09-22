РИАМО – 22 сен. Специалисты ГУП «Мострансавто» подготавливают автобусы и транспортную инфраструктуру к работе в условиях мокрого снега и сильного ветра, которые ожидаются в регионе в воскресенье, сообщил РИАМО представитель пресс-службы предприятия.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий во всех филиалах «Мострансавто» принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности движения. Специалисты готовят автобусы и транспортную инфраструктуру предприятия к работе в сложных погодных условиях. Техническая служба усилила контроль за состоянием подвижного состава при выпуске на маршруты», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с водительским составом проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, в первую очередь, скоростного режима, дистанции и бокового интервала.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья и Москвы о дожде и мокром снеге в воскресенье, с 09:00 до 20:00 порывы ветра могут достигнуть 17-22 метров в секунду.