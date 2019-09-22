РИАМО – 22 сен. Московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково готовы к работе в условиях мокрого снега и шквалистого ветра, ожидаемых в воскресенье, в штатном режиме будут обслуживать и посетителей подмосковного аэропорта Жуковский, сообщили РИАМО сотрудники пресс-служб столичных воздушных гаваней.

«Мы готовы к ухудшению погоды. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме. Мы не ожидаем сегодня для себя никаких изменений в расписании. Не ожидаем, что погода как-то отразится на работе аэропорта», – заявил представитель пресс-службы аэропорта Жуковский.

Аэропорт Домодедово также готов к непогоде. По словам работника пресс-службы воздушной гавани, ресурсы аэропорта сформированы с учетом актуальных данных по метеоусловиям.

Кроме того, Внуково и Шереметьево готовы к работе в плохих погодных условиях, уточнили представители справочных служб аэропортов.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья и Москвы о дожде и мокром снеге в воскресенье, с 09:00 до 20:00 порывы ветра могут достигнуть 17-22 метров в секунду.