РИАМО – 22 сен. В столичных центрах госуслуг «Мои документы» с 23 по 29 сентября проведут бесплатные мастер-классы и семинары, на которых расскажут о ведении деловых переговоров и использовании соцсетей для рекламы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На курсах «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома» участники узнают, как зарегистрироваться в личном кабинете на портале mos.ru, правильно передавать показания приборов учета и записываться на прием в государственные учреждения. Также специалист центра расскажет обо всех действующих электронных услугах», – говорится в сообщении.

Курсы компьютерной грамотности пройдут 23–29 сентября с 15:00 до 17:00 в центре госуслуг района Москворечье-Сабурово, 24 сентября с 15:00 до 16:00 в центре госуслуг района Коньково, 25 сентября с 15:00 до 16:00 в центре госуслуг района Гагаринский, 25 сентября с 18:00 до 20:00 в центре госуслуг районов Бескудниковский и Восточное Дегунино, 26 сентября с 15:00 до 16:00 в центре госуслуг района Зюзино.

Также они запланированы 26 сентября с 11:00 до 13:00 в центре госуслуг района Чертаново Северное, 27 сентября с 15:00 до 16:00 в центре госуслуг района Академический. Регистрация не требуется.

Кроме того, 23 сентября во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) состоится семинар «Маркетинг в социальных сетях (SMM)». На занятии расскажут о том, как использовать соцсети для рекламы, в чем их специфика и особенности, как при минимальных затратах получить новых клиентов. Семинар пройдет с 19:00 до 21:00.

24 сентября центр госуслуг района Восточное Измайлово (Измайловский проспект, дом 93, корпус 1) приглашает всех желающих на мастер-класс по посадке кедровых орешков «Мишка. Кедр. Шишка». Мероприятие пройдет с 13:00 до 15:00. Регистрация не требуется.

В этот же день с 19:00 до 21:00 во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) пройдет бизнес-игра FreshBiz. Она будет интересна тем, кто хочет узнать, какими качествами должен обладать предприниматель, как достичь поставленных в бизнесе целей. Для участия нужно зарегистрироваться.

Научиться вести переговоры с бизнес-партнерами можно будет во флагманском офисе «Мои документы» ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1). 25 сентября там пройдет одна из встреч цикла семинаров «Бизнес-переговоры – инструмент, приносящий прибыль». Занятие начнется в 19:00 и закончится в 21:00. На мероприятие необходимо зарегистрироваться.