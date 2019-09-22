РИАМО – 22 сен. С 23 по 27 сентября проект «Московское долголетие» приглашает горожан старшего возраста на экскурсии, интеллектуальные игры и концерты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В музее-заповеднике «Царицыно» (Дольская улица, дом 1) в понедельник, 23 сентября, можно будет совершить путешествие во времени с помощью современных технологий. Здесь проведут экскурсию, на которой расскажут, как с помощью QR-кода узнать больше об историческом наследии страны. Начало в 16:30», – говорится в сообщении.

А в территориальном центре социального обслуживания «Марьино» (Люблинская улица, дом 159) 24 сентября в 14:30 начнется концерт «Московских окон негасимый свет». Выступит Серафима Дуттова, победительница окружного конкурса «Голос «Московского долголетия».

Для участников проекта из района Беговой 25 сентября в 13:30 стартуют интеллектуально-психологические игры, благодаря которым участники узнают, к какому психотипу они относятся. Встреча пройдет по адресу: улица Правды, дом 1/2.

Также можно будет побывать на концерте «По волнам моей памяти». Он пройдет 26 сентября в 14:30 по адресу: Люблинская улица, дом 159. Выступит победитель вокального конкурса «Супердедушка-2019» Геннадий Постиков.

В районе Левобережный в честь Дня пожилого человека состоится концерт ансамбля русской песни «Ярило». Он пройдет 27 сентября. Гостей ждут к 14:00 по адресу: Беломорская улица, дом 1.

Кроме того, ко Дню пожилого человека 27 сентября проведут развлекательно-игровой фестиваль по адресу: улица Реутовская, дом 6А. В программе – мастер-классы, выставка произведений художественно-прикладного искусства, подвижные игры, конкурсы и концерт.

Проект «Московское долголетие» заработал в марте 2018 года. В каждом районе столицы для участников организовывают бесплатные кружки и секции. Они открыты в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах.

Присоединиться к проекту можно в любом центре социального обслуживания, в офисе госуслуг «Мои документы» и в государственных учреждениях, где проводят занятия. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.